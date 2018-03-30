مسؤول أممي يشيد بالدور الإنساني لـ "الهلال الأحمر" في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أشاد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بعدن أندريه ريكيا، بالجهود الإنسانية والإغاثية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، ونوه بصفة خاصة بدور الهيئة في مساندة النازحين وتسيير القوافل الإغاثية وتبنيها للمشاريع التنموية التي تلامس حاجات السكان بشكل مباشر.

وقال ريكيا خلال لقائه نائب مدير الهلال الأحمر الإماراتي السيد أحمد النيادي، اليوم الجمعة بالمكلا: إن زيارتهم لمحافظة حضرموت تأتي بهدف تعزيز عمل مكاتب منظمات الأمم المتحدة فيها ودراسة فكرة افتتاح مكاتب لهذه المنظمات في مدينة المكلا لتخدم محافظات حضرموت والمهره وشبوة وسقطرى، ضمن برنامج عملها لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لمعرفة المناطق الأكثر احتياجاً في ساحل ووادي حضرموت.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في فندق رماده بمدينة المكلا بحث الأوضاع الإنسانية التي تمر بها اليمن عامة ومحافظة حضرموت خاصة، والجهود الإغاثية حيث استعرض النيادي خطة مشاريع الهيئة في عام "زايد" وآلية وصول المساعدات الغذائية وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والصحية، والأعمال التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت منذ تحريرها وحتى اليوم.

وأكد الجانبان على التنسيق المشترك من أجل تنفيذ مشاريع بين المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الفترة القادمة.