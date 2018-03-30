أبوظبي تستضيف اجتماع تنسيق حملات تطعيم أطفال باكستان وأفغانستان

الشارقة 24 – وام:



استضافت العاصمة أبوظبي، يوم الخميس، الاجتماع السنوي الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لتنسيق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان.



يأتي الاجتماع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم الأعمال الإنسانية لتعزيز الصحة العالمية، وفي إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة، وتطوير برامج التنمية البشرية، والاهتمام بسلامة صحة الإنسان، وفئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية، في مختلف دول العالم.



كما يأتي تنظيم هذا الاجتماع، في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويعتبر جزءاً مكملاً للجهود الميدانية التي تقدمها المبادرة في باكستان وأفغانستان، من خلال تقديم مئات الملايين من اللقاحات للأطفال الأبرياء، خلال السنوات الماضية والسنوات القادمة.



ويهدف الاجتماع، إلى بحث العديد من الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية، وممثلي وزارات الصحة وإدارات الحملات الوطنية في البلدين المعنيين.