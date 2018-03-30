انطلاق فعاليات مهرجان "إبداعاتي" في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



انطلقت مساء الخميس، فعاليات مهرجان "إبداعاتي"، الذي يقام في فندق أنانتار-القرم الشرقي بأبوظبي، تحت رعاية وحضور الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، ويستمر حتى 4 إبريل المقبل.



كما حضر افتتاح المهرجان، الذي يأتي في إطار مبادرة "أفكاري"، التي تم إطلاقها، بمناسبة "عام زايد"، الشيخ أحمد بن راشد المعلا، وعدد من زوجات السفراء المعتمدين لدى الدولة، وحشد من المتسوقين.



وتفقدت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، المعروضات المختلفة للمشاركين في مجال الرسم، والتشكيل على المعدن، والأشغال اليدوية النسيجية، والطبع على القماش والأزياء، والكثير من السلع المهمة للأسرة، وغير ذلك من أعمال تحاكي الواقع والإكسسوارات المنزلية، والمشغولات والزي الشعبي، ومشاريع شبابية متنوعة من الأفلام الإبداعية، والأفكار الابتكارية الجديدة التي تم تطبيقها، لتعزز قيمة الابتكار لدى المبدعين.



وأعربت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، عن شكرها للقائمين على المهرجان، مؤكدة أنها فرصة أمام العارضين المبدعين، الذين يملكون رؤى إبداعية في العديد من المنتوجات المعروضة، لتسويق منتجاتهم وتعريف زوار المعرض بما يحقق تطلعاتهم.