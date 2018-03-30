نائب رئيس الدولة يكرم الفائزين بجائزة "محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل"

الشارقة 24 – وام:



قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الخميس، بتكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل للعام 2017 .



وقد شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور عقب عزف السلام الوطني عرضاً مصوراً لأهم الأحداث والفعاليات ذات الصلة بعالم الخيل والسباقات المحلية والدولية التي استضافتها دبي على مر سنوات طويلة خلت.



كما شاهد سموهما والحضور فيلماً مصوراً عن أصحاب الجوائز الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل.



وبعد العرضين المصورين، اعتلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبهما سعادة سعيد حميد الطاير رئيس ميدان رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس دبي العالمي للخيل منصة التكريم، حيث قام سمو ولي عهد دبي بتكريم الفائزين وتسليمهم الدروع التذكارية، من بينهم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي تسلم جائزة جودلفين كأفضل مالك للخيول، فيما فاز بجائزة أفضل حصان "غن رنر" الأميركي، وجائزة أفضل فارس كانت من نصيب "كريستوف سوميلون".



أما جائزة أفضل مدرب فقد ذهبت إلى السيد إيدان أوبراين الإيرلندي، فيما كانت جائزة الإنجاز مدى الحياة من نصيب المدربة كريكت ميد ماريك المتقاعدة، كما استحدثت جائزة "اختيار الجمهور".



كما كرم سمو ولي عهد دبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرعاة الرئيسيين لكأس دبي العالمي للخيل في دورته الثانية والعشرين في العام 2017، من بينهم الطاير للسيارات ومؤسسة النابودة للسيارات وجريدة "جلف نيوز"، وطيران الإمارات، وغيرها من الشركات والجهات الوطنية التي ترعى أشواط الكأس التسعة.



وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب الجوائز ودعاهم وغيرهم من ملاك الخيل والمدربين والفرسان إلى مزيد من الإبداع والتميز في عالم الفروسية وتعزيز ثقافة تربية الخيل والاهتمام بها للمشاركة في السباقات المحلية والدولية ونشر هذه الثقافة والرياضة العريقة في أرجاء العالم خاصة في أوساط الشباب لتبقى مزدهرة ومنتشرة عالمياً.



وأثنى سموه، على عطاءات ومبادرات أصحاب الشركات والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال التي ترعى فعاليات كأس دبي العالمي للخيل في جميع دوراته ما يؤكد روح التكافل والتعاضد التي تميز مجتمعنا وشعبنا المعطاء على مساحة أرض الوطن، مؤكداً أن مهرجان كأس دبي للخيل هو أحد الأحداث والفعاليات الوطنية المهمة التي تحقق لدولة الإمارات سمعة دولية واسعة وتعزز مكانتها المرموقة على خريطة العالم.



حضر الحفل الذي أقيم في مدينة محمد بن راشد "ديستركت 1" في دبي معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من المسؤولين وعشاق الخيل إلى جانب ضيوف كأس دبي العالمي للخيل.