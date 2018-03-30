"الصحة العالمية" تشيد بالمشروع الإماراتي لمساعدة باكستان

الشارقة 24 – وام:



ثمن كريس ماهر مدير جهود منظمة الصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في شرق المتوسط، الدعم الإماراتي لباكستان لمكافحة مرض شلل الأطفال، مؤكداً أن هذا الدعم كان مفيداً للغاية.



وقال ماهر في تصريح صحافي، على هامش الاجتماع السنوي الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لتنسيق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت داعماً قوياً جداً لمكافحة مرض شلل الأطفال لعدة سنوات، وقد ساهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنحو 200 مليون دولار أميركي لهذا الغرض.



وأكد أن اجتماع اليوم الذي تستضيفه أبوظبي على مدى يومين، بمشاركة خبراء من باكستان وأفغانستان وممثلين لمنظمة اليونيسيف في الدولتين، يعد جزءاً من سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين برامج مكافحة مرض شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، مضيفاً أن هذا الاجتماع يساعد على عمليات التنسيق بين البرامج لضمان توصيل التطعيمات إلي جميع الأطفال في البلدين.



وتوقع مدير جهود منظمة الصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في شرق المتوسط، أن يتم التوصل إلى خطة عمل منسقة بشكل أفضل بين باكستان وأفغانستان مع نهاية الاجتماع، معبراً عن أمله في التوصل إلى خطة عمل أقوى تضمن وصول التطعيمات لكل الأطفال.