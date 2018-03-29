"جنيف لحقوق الإنسان" يعرب عن تقديره للجهود الإماراتية الداعمة لليمن

الشارقة 24 – وام:

أعرب معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي عن تقديره للدور الإماراتي الفاعل في اليمن والذي يشكل موقفاً تاريخياً يساهم في دعم الشرعية وإعادة البناء والتعمير.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة المساهمة السخية التي قدمتها الإمارات لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية باليمن والتي تبلغ نحو نصف مليار دولار وهو ما يشكل مع المساهمة السعودية أكبر دعم للخطة.

وثمن معاليه الملاحم الإنسانية التي تقدمها الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وجهود ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوزيع المساعدات الإنسانية والحياتية على السكان في المناطق المحررة.

وقال القاسم إن المجتمع الإماراتي يشهد وقفة قوية وتلاحماً مع قيادته وهو يؤكد على التصميم والعزم على استكمال الدفاع عن الأمن القومي العربي وتجسيد الإرادة الشعبية الوطنية.

وأشار معاليه إلى ريادة الإمارات في تقديم الأعمال الإنسانية على مستوي العالم وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية العاملة في هذا الشأن مما يؤكد التزام دولة الإمارات بتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للشعب اليمني.