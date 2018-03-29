نورة الكعبي تزور المرضى الأطفال في "خليفة الطبية"

الشارقة 24 – وام:

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مدينة الشيخ خليفة الطبية والتقت بالأطفال المرضى وقرأت لهم عدداً من القصص، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم فعاليات "شهر القراءة".

والتقت معالي الكعبي، الدكتورة مريم المزروعي المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية والدكتورة شما المزروعي المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية وهزاع النيادي مدير قسم المرضى في مدينة الشيخ خليفة الطبية الذين شكروا معاليها على الزيارة، وبحثوا معها سبل تحقيق مزيد من التعاون مع الوزارة لمواصلة تنفيذ المزيد من الفعاليات التي تستهدف المرضى في المستشفى من مختلف الأعمار.

وقدمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة للمستشفى مجموعة من الكتب والقصص الموجهة لفئة الأطفال تنوعت بين الروايات المشوقة الترفيهية والقصص التعليمية التثقيفية في ما يخص حب الوطن والانتماء.

وقالت الكعبي إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأن الأطفال هم ثروة المستقبل وعماده الذي سيقوم عليه الأمر الذي جعل تعزيز مهارات القراءة لديهم يتصدر قائمة أولوياتها، مشيرة إلى أن الأطفال المرضى هم من أكثر الفئات حاجة للقراءة والاستماع للقصص فهي تساعدهم في رفع معنوياتهم وتقوية عزيمتهم لمواجهة تحديات المرض وشعورهم بأهميتهم ودورهم المكمل في المجتمع من خلال غرس ثقافة القراءة في نفوسهم وجعلها أسلوب حياة لهم.