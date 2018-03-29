"الهلال الأحمر" و"تلفزيون الظفرة" توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة تلفزيون الظفرة بالمقر الرئيسي للهيئة في أبوظبي مؤخراً، مذكرة تفاهم لتحقيق المبادئ المشتركة بين الهلال الأحمر وتلفزيون الظفرة للمساعدة في تنمية المجتمع وتحقيق مبدأ المسئولية المجتمعية المشتركة بينهما، من خلال المشاركة في التعريف بجهود الهلال الأحمر الإنسانية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وإعداد أجيال مؤهلة معرفياً ومجتمعياً وإنسانياً ببرامج الهيئة ومشاريعها الخيرية على المستويين المحلي والعالمي.

وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة بينما وقعها عن شركة تلفزيون الظفرة سعادة محمد أحمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة تلفزيون الظفرة وبحضور محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالإنابة.

وعقب توقيع الاتفاقية بحث الجانبان تعزيز الشراكة وتطوير مجالات التعاون الإنساني المشترك بينهما مستقبلاً، إضافة إلى توفير المزيد من الخدمات التي تحقق رسالة الهلال الأحمر الإنسانية، والعمل على حماية حياة الإنسان وتخفيف معاناة الشرائح الضعيفة التي يرعاها الهلال الأحمر.

وأكد الدكتور محمد الفلاحي بأن الاتفاقية تعزز جهود الهلال الأحمر في تنفيذ المشاريع الخيرية وتعمل على تسليط الضوء الإعلامي والإعلاني على البرامج الإنسانية للهيئة والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخيري والمجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعطي نموذجاً متقدما في مجال التعاون المشترك بين الهلال الأحمر وكافة المؤسسات المجتمعية، وذلك من خلال المشاريع الخيرية المشتركة والبرامج الإنسانية المتكاملة والتي تؤصل الشراكة الاستراتيجية وأية برامج أخرى يتم تحديدها بين الهيئة وتلفزيون الظفرة.

ومن جانبه قال محمد المزروعي الرئيس التنفيذي لمجموعة الظفرة " إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الدور الريادي للإعلام الوطني في دعم وتحفيز العمل الإنساني والخيري الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات باتت وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الرقم الأول عالمياً في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية، مؤكداً دعم قناة الظفرة للجهود الإنسانية والخيرية التي تتبناها هيئة الهلال الأحمر، وكذلك المؤسسات الإنسانية في دولة الإمارات".

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الهلال الأحمر وقناة الظفرة إلى تطوير استراتيجية العمل الإنساني المشترك بينهما، وذلك بما يخدم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والخيرية على المستويين المحلي والدولي، ونشر الوعي المجتمعي لأفرد المجتمع المحلي بالجهود الإنسانية التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع كافة المحسنين والداعمين الاستراتيجيين لمشاريع لهلال الأحمر داخل الدولة وبالخارج من البرامج الإعلامية والتثقيفية الخاصة بالهلال الأحمر.

كما تهدف الى إلى عقد الدورات والندوات والمحاضرات والورش والبرامج التدريبية سواءٍ تلك الخاصة بالمواضيع الإنسانية والتأهيلية والتوعوية أو تلك التي تساعد في تحسين أداء وفعالية الكوادر العاملة لدى الطرفين وعلى وجه الخصوص في مجال التطوع وذلك ضماناً لتطوير وتحسين أدائهم وتحقيقاً لأفضل مستوى وصولاً للتميز الوظيفي والمؤسسي والتطوعي والمجتمعي.