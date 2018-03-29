زكي نسيبة يزور معرض الشيخ زايد

الشارقة 24 – وام:

تفقد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة معرض الفنانة التشكيلية خلود الجابري الذي يحتضنه مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات في منطقة البطين بأبوظبي.

كما تجول معاليه في أروقة معرض الشيخ زايد التابع للنادي، والذي يبرز المسيرة والسيرة الحياتية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، عبر حياته الحافلة بالإنجازات والإشراقات الكبيرة.

رافق معاليه في جولتيه السيدة فاطمة مسعود المنصوري مديرة المركز، والفنانة الجابري، والسيد أحمد صالح الحميري رئيس قسم العلاقات العامة، والسيد بدر الأميري مسؤول مكتبة زايد والمعارض.