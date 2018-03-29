حاكم عجمان يستقبل وفداً من "أبوظبي للإعلام"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان، الخميس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وفداً من أبوظبي للإعلام برئاسة الدكتور علي بن تميم المدير العام.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول اهمية ودور واهداف الإعلام الوطني في تعزيز مسيرة التنمية والتعبير عن ما تشهده الدولة من إنجازات ونهضة حضارية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واخوانهم اصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان الدور الذي تقدمه أبوظبي للإعلام في الارتقاء بالمستوى الاعلامي الوطني ليكون ذا صبغة محلية ومستوى عالمي يعكس إنجازاتنا وحضارتنا وقادراً على إحداث التغيرات الإيجابية في المجالات التي تهم أفراد المجتمع كافة.

وأشاد سموه بالبرامج المحلية التي يتم تنفيذها من قبل أبوظبي للإعلام وتهتم بتنوير الشباب ودعم القضايا التي تتبناها الدولة وخاصة قضايا الفكر والأسرة ومعالجتها.

وأشار سموه في معرض حديثه إلى برنامج شاعر المليون والمواد التثقيفية المنتجة محلياً لما تقدمه من محتوى أعلامي متميز يجمع الفائدة مع المتعة بمستوى راق ومسؤول في طرح القضايا الوطنية، داعياً المسؤولين في الإعلام إلى الاهتمام بالشباب والمواهب الشابة واستقطابهم وتأهيلهم للنهوض والمشاركة في المسيرة الإعلامية على مستوى الدولة.

واطلع سموه خلال اللقاء من رئيس وأعضاء الوفد على أهداف واستراتيجية وخطط أبوظبي للإعلام وخطة مجالات الإنتاج التي تتضمن العديد من المسلسلات الدرامية والبرامج وخاصة برنامج شاعر المليون الذي خصص هذا العام للقيم الإنسانية ومآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان " طيب الله ثراه" وغير ذلك من البرامج التي تحرص على إبراز الحقائق حول قضايانا المحلية والعربية.

وهنأ سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام وأعضاء الوفد سموه بالسلامة والعودة إلى أرض الوطن معربين عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده وثقتهما بالمؤسسات الإعلامية الوطنية.

وقال الدكتور علي بن تميم ان جميع العاملين مدركين أهمية هذا القطاع الحيوي ولحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تطوير الأداء الإعلامي من خلال بذل مزيد من الجهود المهنية في هذا المجال في سبيل تعزيز المكتسبات الوطنية وخدمة الأهداف التنموية التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها.