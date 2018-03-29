"الهلال" يختتم حملة إغاثية موسعة على سكان مديرية الصلو المحررة

الشارقة 24 – وام:

اختتم الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأخيرة من حملة إغاثية من 5 مراحل، استهدفت سكان مديرية الصلو المحررة بمحافظة تعز.

وبدأ الهلال الحملة في 3 مارس الجاري كأول جهة تتدخل في المديرية المحررة بـ 3 آلاف سلة إغاثية متكاملة على 5 مراحل.

ودشنت المرحلة الأولى في مدرسة 22 مايو وقرية بيت القاضي عزلة الحود، واستهدفت قرى الشرف والعقيبة والثدل والعتم والبطنة والصيار والصيرتين والجمار بـ 821 سلة.

وكانت المرحلة الثانية يوم 10 مارس الجاري، واستهدفت قرى الضعة والزنح والذنيب والعزر والمعموق والموسطة وحجامة وحمدة والشعابي والعقار وأعماق، وتم التدشين والتوزيع في مدرسة الثورة بقرية الضعة ب 1180 سلة فيما دشنت المرحلة الثالثة يوم 18 مارس الجاري باستهداف قرى الدوملة وحبك والأقيوس والكربة والقرافة والمسلاب بـ 368 سلة، حيث تم التوزيع بجوار جامع الشيخ موسى بقرية الشرف كون المناطق المستهدفة تقع في خط النار.