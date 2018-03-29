سفير الدولة في وارسو يلتقي وزير الخارجية البولندي

الشارقة 24 – وام:



استقبل سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري، سفير الدولة لدى وارسو أمس الثلاثاء، البروفسور ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، وذلك في مقر الوزارة.



وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وعرض سعادة السفير أهم المشاريع والمبادرات التي تقوم سفارة الدولة في وارسو بدعمها أو تنظيمها أو رعايتها خلال العام الجاري، بمناسبة احتفاء دولة الإمارات بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبمناسبة احتفالات بولندا بالذكرى المئوية لإعادة استقلالها.



وشدد على جهود سفارة الدولة في وارسو في دعم وتفعيل العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أهمية مشاركة بولندا في معرض إكسبو 2020 دبي.



من جانبه، أشاد وزير الخارجية البولندي بالعلاقات البولندية الإماراتية المتميزة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم شركاء بلاده في المنطقة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير تلك العلاقات.



وأكد خلال اللقاء مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي مما يتيح فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين البلدين.



وتم التطرق إلى إطلاق "فلاي دبي" خدمات جديدة إلى مدينة كراكوف البولندية الشهر القادم، مما سيعزز تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين الجانبين.