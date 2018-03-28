نهيان بن مبارك يستقبل وفد "جي كى" الإيطالية للخدمات الصحية

الشارقة 24 – وام:



التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية مساء اليوم الأربعاء، في قصره، وفداً من شركة "جي كى" للاستثمار الإيطالية التي تعمل في مجال الخدمات الصحية.



وأكد الشيخ نهيان بن مبارك خلال اللقاء، على أهمية التعاون المجتمعي والدولي من أجل تعزيز وتمكين المجتمع بأحدث أدوات الوقاية من الاضطرابات الوراثية الأكثر انتشاراً في الإمارات.



وقالت الدكتورة مريم مطر رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، في تصريح صحافي، إنه تم تكريم جمعية الإمارات للأمراض الجينية من قبل شركة "جي كى" لجهودها الناجحة الموثقة بأرقام واحصائيات على مستوي المجتمع، حيث تمكنت من زيادة الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من الأمراض الجينية منذ تأسيسها منذ 2004.



ونوهت بالشراكة مع "جي كي"، بما يخدم الاستراتيجية الصحية والعلمية والتي تمثلت في ثلاثة محاور وهي الدعم العلمي لتمكين الكفاءات المحلية المتخصصة في مجال الخلايا الجذعية وطرق الوقاية والعلاج من الامراض الجينية، وكذلك الدعم البحثي من خلال الشراكة البحثية مع مراكز البحوث المعتمدة في إيطاليا، إضافة إلى تقديم الدعم المالي من أجل دعم البرامج المجتمعية والابحاث الطبية، حيث قدمت الشركة مبلغ مائة ألف يورو للجمعية إضافة إلى دعم برامج الوقاية والأبحاث الجينية لمركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية.