سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير النقل السوداني

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.