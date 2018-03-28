استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير النقل السوداني

  • الأربعاء 28, مارس 2018 في 10:40 م
  • سفير الدولة لدى الخرطوم خلال لقائه وزير النقل والطرق والجسور السوداني
    سفير الدولة لدى الخرطوم خلال لقائه وزير النقل والطرق والجسور السوداني
بحث سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم، مع وزير النقل والطرق والجسور السوداني، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.
الشارقة 24 – وام:
 
التقى سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني.
 
وبحث الجانبان، خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.