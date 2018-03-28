حكومة الإمارات تطلق سلسلة "هاكاثون الحكومات"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت حكومة دولة الإمارات إطلاق سلسلة هاكاثون الحكومات "GovHack Series" في 8 مدن كبرى حول العالم ضمن جائزة تكنولوجيا الحكومات العالمية التي تنظم سنوياً ويكرم الفائزون بفئاتها المختلفة على منصة القمة العالمية للحكومات.

وتهدف الجائزة التي تنظم بالتعاون مع شركة "يونيون" وبالشراكة مع كل من القمة العالمية للحكومات ومنطقة 2071 وشركة "ماكنزي" إلى تعزيز المنافسة بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الناشئة، بهدف التوصل إلى أفضل الحلول المبتكرة والأكثر تأثيراً في مواجهة التحديات العالمية التي تواجه الحكومات.

وتشمل قائمة المدن التي سينظم فيها الهاكاثون كلٍّا من نيودلهي وطوكيو وسانتياغو وجاكارتا وواشنطن ولندن وبرلين والقاهرة وتنطلق هذه السلسلة اعتباراً من مايو المقبل وتتواصل حتى ديسمبر 2018.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن جائزة هاكاثون الحكومات تمثل إحدى مبادرات حكومة دولة الإمارات لدعم الابتكار في التقنيات الناشئة ما يعزز موقع الإمارات العالمي كمنصة لاستشراف مستقبل القطاعات الرئيسية وبيئة حاضنة لتوليد الأفكار في كل مكان حول العالم.

وقال بن طليعة إن إطلاق هاكاثون الحكومات في 8 دول كبرى يعد إنجازاً جديداً وإضافة نوعية لإسهامات جائزة تكنولوجيا الحكومات الهادفة إلى إلهام الأفراد والجهات الحكومية والخاصة حول العالم للابتكار وتقديم الأفكار الاستشرافية وتحفيز العقول والخبرات العالمية الشابة والجهات الحكومية والطلاب من جميع أنحاء العالم لتطوير مبادرات وشراكات حكومية ذكية وطرح حلول تكنولوجية مبتكرة لمواجهة أهم التحديات العالمية، كما أنها ستمكن هذه الأفكار المبتكرة من الوصول إلى العالمية عبر عرضها خلال فعاليات الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات.