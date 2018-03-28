حاكم الفجيرة يستقبل وزير البيئة والأغذية في الدنمارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة معالي اسبين لوندي لارسن وزير البيئة والأغذية في مملكة الدنمارك ترافقه سعادة ميريت جوهل سفيرة مملكة الدنمارك لدى الدولة وسعادة مورتن سين لينغي القنصل العام الدنماركي في دبي.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة الوزير الدنماركي والوفد المرافق له واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحث سموه مع الوفد الدنماركي عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقواسم المشتركة بين إمارة الفجيرة ومملكة الدنمارك.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.