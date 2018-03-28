الإمارات تقدم 1.84 مليار لدعم الوضع الإنساني في اليمن

الشارقة 24 – وام:

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن مبلغ 1.84 مليار درهم أي ما يوازي 500 مليون دولار أميركي، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، والتي تستهدف للوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج في اليمن.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من تبعات ممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وكانت دول التحالف قد أعلنت عن تقديم مليار ونصف المليار دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة، وقدمت كل من دولة الإمارات والسعودية لوحدهما مليار دولار.

إضافة إلى ذلك أعلنت دول التحالف عن خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات لمختلف المناطق اليمنية من خلال تأهيل الطرق والمنافذ وكذلك تأهيل الموانئ والمطارات لزيادة من تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإغاثية وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات الطاقة والمباني العامة.

يذكر أن دولة الامارات قد قدمت منذ أبريل 2015 حتى الآن مبلغ 10.4 مليار درهم أي ما يوازي 2.83 مليار دولار أميركي وستستمر الإمارات في تقديم المساعدات المباشرة لليمن ودعم برامج إعادة الاستقرار وتأهيل البنية التحتية.