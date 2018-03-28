"الهلال" يفتتح شبكة مياه السوم والعصيبه وعصم بصحراء حضرموت

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، مشروع شبكة مياه السوم والعصيبه وعصم في صحراء حضرموت.

حضر الافتتاح، عبد الهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء والمقدم أنور التميمي وشوقي التميمي وحسن حيدر مشرفي مشاريع الهيئة في حضرموت بجانب عدد من مهندسي المشروع والشخصيات الاجتماعية والأعيان.

يأتي افتتاح المشروع بعد استكمال جميع الحفريات والتمديدات وربط الآبار بخزان المياه في المنطقة وتأهيل الشبكة الداخلية وتركيب محطات الضخ وإنشاء شبكة المياه إلى جانب تركيب لوائح الطاقة الشمسية.

وأكد أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت - في تصريح صحافي - أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين من شح المياه وتقديم لهم خدمات أفضل، مضيفاً أن ربط شبكة مياه السوم والعصيبه وعصم سيعزز كميات المياه ويزيد الكميات المنتجة من حقل آبار منطقة زمن الذي سيوفر كميات إضافية لسكان مديرية السوم والمناطق المجاورة لها.

ولفت النيادي إلى سعي الهيئة بشكل حثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في صحراء حضرموت باعتبارها أكثر منطقة تعاني من ذلك، منوهاً إلى ما شهدته صحراء حضرموت من موجة جفاف قاسية خلال السنوات القليلة الماضية لم تمر بها منذ زمن طويل.

وشدد على أن مشكلة نقص المياه تعد أكبر مشكلة يواجهها أهالي المناطق الصحراوية لذا حرصت هيئة الهلال الأحمر على تنفيذ هذا المشروع الهام لتوفير مياه الشرب والري والتخفيف على الناس مشقة الحصول على الماء من خلال مشاريع المياه المتنوعة.

من جانبه أشاد عبد الهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء بتعاون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتمويلها لهذا المشروع الهام، معبراً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على اهتمامها بدعم المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية في حضرموت.

من جهتهم أعرب أهالي مديرية السوم عن شكرهم وامتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي لتجهيز وافتتاح هذا المشروع وجهوده في تخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين ودعم المشاريع الهامة.