سفير الدولة ووكيلة وزارة الخارجية الباكستانية يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية وتهمينا جنجوعة وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وآليات تطويره.

وأكد سعادة الزعابي خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد أهمية العمل خلال المرحلة القادمة على تفعيل مختلف اللجان القنصلية والمشتركة الذي من شأنه الدفع بالعلاقة إلى آفاق أرحب.

وأطلع سعادته وكيلة الوزارة على نتائج زياراته الناجحة إلى مختلف الأقاليم والمدن الرئيسية في باكستان والمشاريع الإنسانية والتنموية التي أنجزتها دولة الإمارات في مختلف الأقاليم والمشاريع المستقبلية، مؤكداً أهمية وتاريخية العلاقة بين الإمارات وباكستان والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

من جهتها أشادت وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية بالعلاقة مع دولة الإمارات، مؤكدة على التعاون والترابط الوثيق بينهما في شتى المجالات وأهمية الدفع بالعلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أفضل تحقق طموحات البلدين.