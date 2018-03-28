البواردي يشهد تخريج دورتي الجامعيين الـ 35 و"الوكلاء التأهيلية"

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته كلية زايد الثاني العسكرية بمناسبة تخريج دورة الجامعيين الـ 35 ودورة الوكلاء التأهيلية لضباط التاسعة الذي أقيم بمقر الكلية بالعين.

كما شهد الحفل، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين وحشد من المدعوين وأولياء أمور الخريجين.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم وتم عرض فيلم عن "زايد المؤسس" يتضمن ما قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" من مراحل تطوير الدولة والمؤسسة العسكرية منذ انشاء اتحاد الإمارات بعدها ألقى العميد ركن علي سيف النعيمي قائد كلية زايد الثاني العسكرية كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل شاكراً معاليه حضوره ورعايته حفل التخريج.

وقال إن "كلية زايد الثاني العسكرية" تحتفل اليوم بتخريج دورة الجامعيين الخامسة والثلاثين ودورة الوكلاء التأهيلية لضباط التاسعة بعد أن اجتازوا مراحل التدريب المقررة بنجاح وكفاءة عالية وأثبتوا قدرتهم على أداء ما يوكل إليهم من مهام وواجبات في مختلف الظروف والأوقات ليكونوا رافداً جديداً من روافد حماة الوطن لتعزيز أمنه واستقراره ورخائه وقد شاركهم إخوة لهم من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية التي تشهدها كلية زايد الثاني العسكرية في "عام زايد" هي فرصة عظيمة لاستلهام فكر القائد المؤسس "رحمه الله" وتقدير دوره في الإنجازات العظيمة التي حققتها رؤيته الثاقبة وقراراته الحكيمة، مشيراً إلى أن ما حققته الكلية خلال مدة زمنية وجيزة من تطور سريع أكسبها سمعة واحتراماً كبيرين بين مثيلاتها من الكليات العسكرية ويعود فضله إلى قوة التأسيس وسداد الرؤية وحسن المتابعة حتى أصبحت رغم حداثتها تضاهي أعرق الكليات العسكرية العالمية في مجال التدريب العسكري وأفضل الجامعات المدنية في مجال التعليم الأكاديمي.

وقال العميد ركن علي سيف النعيمي إن التحديات المعاصرة التي ظهرت على الساحة قد فرضت علينا تطوير وسائل التدريب وأساليبه وتعديل معايير الأداء التدريبية لضمان مخرجات تعليمية قادرة على مجابهة الأخطار الجارية أو المستقبلية حيث تم تقييم مناهج دورات الجامعيين ودورات تأهيل الوكلاء لضباط في ضوء سياسة تعليمية شاملة لتحديد الحزمة التدريبية المناسبة والمدة الزمنية الصحيحة وذلك بما يتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده الكلية في الاعتماد على النوعية في التدريب والتحول من الأحادية المعرفية إلى المقررات التكاملية على أساس مبدأ التداخل والاستمرار والتكامل للمعرفة.