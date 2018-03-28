"الهلال الإماراتي" يغيث أهالي " كرش" في لحج

الشارقة 24 – وام:

بعد يوم واحد على تحريرها من ميليشيا الحوثي الإيرانية، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الثلاثاء، توزيع مساعدات إنسانية على سكان منطقة كرش في محافظة لحج.

واستهدفت المساعدات المواطنين اليمنيين في مناطق، السكنية وحبيل قاصبة والجريبة والحدب وحبيل لحناش، والذين كانوا يعيشون تحت وطأة الحصار الذي فرضته عليهم المليشيات الحوثية أثناء سيطرتها على المنطقة.

ويعد الهلال الأحمر الإماراتي أول منظمة إنسانية تصل إلى منطقة كرش بعد تحريرها من الانقلابين.

وعبر أهالي منطقة كرش عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها إلى جانبهم في تحريرها من المليشيات الحوثية، ودعمهم بالمواد الغذائية.