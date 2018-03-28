شيخ الأزهر يشيد بمتانة العلاقات الإماراتية المصرية

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر.

وأكد الإمام الأكبر، خلال اللقاء، على أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية ووثيقة، وتقوم على الأخوة والتاريخ المشترك والأهداف والمصير الواحد، وقال إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أرسى دعائم هذه العلاقة، من خلال دعمه الدائم للتكامل العربي، وهو ما سارت عليه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأشاد الطيب بدعم دولة الإمارات لرسالة التسامح والسلام التي يحملها الأزهر، موضحاً أن التعاون بين الأزهر الشريف والإمارات، أسهم في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب حول العالم، ومد جسور الحوار والسلام بين الشرق والغرب.

من جانبه، أكد سعادة السفير الجنيبي أن الأزهر الشريف يشهد اليوم وبقيادة فضيلة الإمام الأكبر جهوداً كبيرة، لبسط التسامح والعدل ومواجهة تيارات التطرف والغلو، التي أصبحت تهدد أمن واستقرار عالمنا العربي والإسلامي، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها الأزهر تخدم السلام والاستقرار العالمي.

وأشار سعادته، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتز بمرجعية الأزهر، الذي كان ولا يزال المنبر لنشر الفكر الوسطي للإسلام في العالم كله، مضيفاً أن الأزهر الشريف ظل على مر السنين مركزاً للإشعاع الحضاري ومنارة للاعتدال، وظلت قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تتعلق به، مؤكداً أن الإمارات لن تدخر جهداً في دعم الأزهر الشريف .