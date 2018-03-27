"الهلال" تفتتح "قاعة التأهيل" بشبوة

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الثلاثاء، قاعة التدريب والتأهيل بمكتب التربية والتعليم في محافظة شبوة، وذلك بعد تجهيزها وتزويدها بالأثاث اللازم في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لتأهيل القطاعات الحيوية باليمن وفي مقدمتها قطاع التعليم.

وأكد محمد المهيري ممثل الهيئة في شبوة أن الهيئة - وبتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة - تولي العملية التعليمية في اليمن اهتماماً كبيراً لما للقطاع من دور كبير في عملية عودة الأمل وبناء الدولة.

ولفت إلى أهمية المشروع الذي يساهم في إعادة تأهيل وتدريب رؤساء الشعب بمكتب التربية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومدراء المدارس والمعلمين والمعلمات والموجهين على مستوى المحافظة.