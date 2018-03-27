محمد بن راشد يزور مختبر الإبداع الأولمبي

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثلاثاء، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مختبر الإبداع الأولمبي الذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة الحوار الذي يعين على اكتشاف مكامن القوة في مختلف القطاعات ويمهد الطريق لتعزيز الاستفادة منها وتعظيم آثارها الإيجابية على المجتمع، منوهاً سموه بأهمية مناقشة السبل التي يمكن من خلالها الارتقاء بأداء جميع القطاعات في الدولة، وتأكيد أعلى مستويات جودة مخرجاتها ونتائجها ومن بينها قطاع الرياضة بما يحمل من أهمية كبيرة ليس فقط على مستوى المنافسات الرياضية، ولكن كأسلوب حياة يضمن للمجتمع أفراداً أصحاء قادرين على العمل والإنتاج والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور نحو مستقبل مشرق للجميع.