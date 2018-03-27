"الوطني" يناقش سياسة "تنمية المجتمع" في بناء الأسرة

الشارقة 24 – وام:

أقام المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، والتي ناقش خلالها موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة".

حضر الجلسة، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

وتبنى المجلس 16 توصية خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة"، وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها بعد تلقي ملاحظات السادة الأعضاء ومن ثم رفعها إلى المجلس.