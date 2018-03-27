اللجنة المشتركة بين الإمارات وموريتانيا تعقد اجتماعها الأول

الشارقة 24 – وام:

احتضنت أبوظبي، الثلاثاء، الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريتانيا الإسلامية.

ترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعن الجانب الموريتاني خديجة بنت امبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين في الخارج.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية وثيقة مع جمهورية موريتانيا الإسلامية بما يتماشى مع رؤية القيادة بتوثيق التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة تحقيقاً للمصالح المشتركة، موضحاً أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة والمثمرة والبناءة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية، من بينها مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار.