عبد الله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المولدوفي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تيودور وليانوفشي وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي.

تم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات ومولدوفا وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وبحثا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة تيودور وليانوفشي وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومولدوفا.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع مولدوفا في شتى المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.