المنصوري: لا تغيير بمسارات الرحلات المدنية للإمارات

الشارقة 24 – رويترز:



أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الثلاثاء، أن الإمارات لن تغير مسارات رحلاتها المدنية، وذلك بعد يوم من اقتراب مقاتلتين قطريتين على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين.



وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري لرويترز، رداً على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستغير مسارات الرحلات المدنية "ليست لدينا خطط في الوقت الراهن".



ووصفت الإمارات الواقعة، بأنها "عمل استفزازي"، وقالت إنها أبلغت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، بالفعل عن واقعتين مشابهتين.



وفي كلمة على هامش مؤتمر في دبي، قال المنصوري، إن الإمارات ستقدم شكوى جديدة للمنظمة الدولية.