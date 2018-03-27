سعود المعلا يطلق نموذج حكومة المستقبل في أم القيوين

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن النظرة الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات تشكل مصدر إلهام لجهود استباق تحديات المستقبل وابتكار نموذج جديد للعمل الحكومي في إمارة أم القيوين.



وقال سموه: إن حكومة أم القيوين تقف على أعتاب مرحلة جديدة من الابتكار والتميز والريادة في العمل الحكومي تحرص من خلالها على توظيف القدرات الوطنية وتطويرها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، و"مئوية الإمارات 2071" ورؤية إمارة أم القيوين 2021.



جاء ذلك لدى إطلاق سموه حكومة المستقبل في أم القيوين التي تضم 9 جهات حكومية والمجلس التنفيذي للإمارة وتتضمن 9 تغييرات هيكلية جوهرية والتي تأتي لمواكبة التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وضمن جهود تطبيق نموذج تطوير العمل الحكومي في أم القيوين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين.



وأضاف سموه، أن الجهود الحثيثة لأبناء الإمارات أثمرت نموذجاً جديداً لحكومة أم القيوين ابتكرت حكومة المستقبل، التي ستعكس كفاءة وفعالية في العمل وفق أفضل وأرقى المعايير العالمية لتقدم مرحلة جديدة في مسيرة تطور العمل الحكومي في أم القيوين، مرحلة عنوانها السعادة والازدهار للمجتمع الإماراتي.