البواردي يشهد مؤتمر "الدروس المستفادة من مكافحة العبوات"

الشارقة 24 – وام:



شهد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع الثلاثاء، انطلاق أعمال مؤتمر "الدروس المستفادة من مكافحة العبوات الناسفة المبتكرة"، الذي يعقد تحت رعاية وزارة الدفاع وبالتعاون مع الهيئة الأميركية لمكافحة العبوات الناسفة المبتكرة ويستمر يومين في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.



وحضر المؤتمر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط وأعضاء الملحقيات العسكرية بالدولة.



وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن النجاح في عقد هذا المؤتمر بمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة، وفي زمن قصير يعد تلبية ملحة لمتطلبات واحتياجات شعوبنا ودولنا جميعا، مشيراً إلى أنه من المهم أن نجتمع اليوم من أجل بلداننا، ومن أجل الأبرياء الذين غالباً ما يذهبون ضحايا لهذه العبوات.