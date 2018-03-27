سعود المعلا يطلع على خطط وبرامج "التربية والتعليم"

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية وبرامج الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمي والهيئات الادارية والتدريسية والتأكيد على الاهتمام بالقيم السلوكية والمعلم كركيزة اساسية في العملية التعليمية والطالب كمحور أساسي لها لتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار والشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات.