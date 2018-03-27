سفير الدولة في الخرطوم يقيم حفل استقبال لوكيل "الخارجية" السوداني

الشارقة 24 – وام:

أقام سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان حفل استقبال على شرف سعادة عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية، وذلك بمقره في الخرطوم.



حضر الحفل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السودانية عميد السلك الدبلوماسي والسفراء العرب المعتمدين لدى السودان المستثمرين الإماراتيين، إضافة إلى مدراء الشركات الإماراتية العاملة في السودان.



وتحدث سعادة السفير حمد الجنيبي عن العلاقات الإماراتية السودانية المميزة وما تشهده من تطور في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.