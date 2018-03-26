خبراء: التحالف العربي أنهى النفوذ الإيراني باليمن

الشارقة 24 – وام:

أكد الخبراء المشاركون في الندوة - التي نظمتها جمعية الصحافيين في مقرها بأبوظبي، الأحد، تحت عنوان "اليمن... 3 أعوام من الحزم والأمل"، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أنهى النفوذ الإيراني باليمن وأعاد الأمل للشعب اليمني وأنقذه من خطر الإرهاب، مشيرين إلى أنه تم تحرير 85 % من الأراضي اليمنية.

وكشفوا أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة في اليمن بلغت أكثر من 10 مليارات درهم، مؤكدين أن دعم الهلال الأحمر الإماراتي لليمن لم يكن وليد الأزمة اليمنية بل يمتد لنحو 20 عاماً.

وقال العميد ركن متقاعد خلفان الكعبي إن تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية شكل تغيراً في مجرى التاريخ ففي السابق كانت الدول العربية تكتفي بالإدانة دون اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع وهو ما تغير في اليمن مع التدخل الميداني على الأرض والدعم الإغاثي والإنساني العاجل للشعب اليمني.

وأكد أن التحالف العربي نجح في إنهاء النفوذ الإيراني في اليمن بشكل كبير وتصدى للتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

من جانبه، قال حميد راشد الشامسي مستشار المساعدات الخارجية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن وجود الهلال الأحمر في اليمن بدأ منذ نحو 20 عاماً، مشيراً إلى العمل الإنساني في اليمن يشمل الجانب الإغاثي والتنموي على حد سواء.

وكشف أن إجمالي مساعدات دولة الإمارات لليمن منذ بداية الأزمة وصلت إلى نحو 10 مليارات و10 ملايين درهم وكان نصيب الهلال الأحمر الإماراتي من هذه المساعدات نحو مليار و540 مليون درهم.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قدم خدماته في 10 محافظات يمنية ومن أبرزها محافظة حضرموت وعدن وسقطرى.

من جهته، قال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين إن عاصفة الحزم حققت الكثير ونجحت في إيقاف الأطماع الإيرانية والتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، مشيراً إلى أن الانتصارات الميدانية جلية في اليمن وتترافق مع تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة لإنقاذ الشعب اليمني.