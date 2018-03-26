الشعبة البرلمانية الإماراتية تواصل مشاركتها في اجتماع دولي بجنيف

الشارقة 24 – وام:

يواصل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة علي جاسم أحمد عضو المجلس ورئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، مشاركته الفاعلة في اجتماعات الجمعية الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف بسويسرا.

ويشارك الوفد في اللجان الدائمة وهي اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدوليين واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة المعنية بالديموقراطية وحقوق الإنسان واللجنة المعنية بشؤون الشرق الأوسط والمعنية بشؤون الأمم المتحدة والاجتماع الـ 27 لمنتدى النساء البرلمانيات واجتماع لجنة الشرق الأوسط ومنتدى البرلمانيين الشباب، فيما سيشارك سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس في اجتماعات الأمناء العامين الذي يعقد ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي حتى 28 مارس الجاري في جنيف.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي سعادة كل من الدكتور محمد عبد الله المحرزي والدكتور سعيد عبد الله المطوع وعفراء راشد البسطي وفيصل حارب الذباحى وعلياء سليمان الجاسم وجمال محمد الحاي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

وأكد المطوع أن الجهود التنسيقية بين المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي تكللت بالنجاح بالفوز بالتصويت للبند الطارئ حول القدس وهذا يشير إلى التكاتف الذي تتميز به المجموعات حينما يتم التنسيق بينهم.

وأشار سعادته إلى حرص الشعبة البرلمانية الإماراتية على المشاركة في الاجتماعات والأنشطة والفعاليات التي تنظمها المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي.