محمد بن زايد: نسخر الإمكانيات للارتقاء بـ "صحة الإنسان"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن صحة الإنسان وعافية المجتمع أولوية قصوى نسخر لها الإمكانيات كافة للارتقاء بكفاءة نظمها وجودة خدماتها وبما يواكب أحدث التطورات في مجال التقنيات الطبية والعلاجية ويتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التي يشهدها وطننا العزيز.

وقال سموه خلال استقباله، الإثنين، في مجلس سموه بقصر البحر، وفد دائرة الصحة في أبوظبي، يرافقهم معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس الدائرة إن دولة الإمارات تملك جميع المقومات والإمكانيات للارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية حتى تصل إلى المستويات المتقدمة والمرجوة من الجودة والتميز، وعلينا مضاعفة الجهود ومواصلة العمل كي تضاهي خدماتنا الطبية مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن تكون الثقة والمصداقية والعناية الشاملة المعيار الأهم في تقديم الخدمات.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حديثه مع الوفد إلى ضرورة متابعة تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز معارفهم وإكسابهم المزيد من الخبرات العلمية والعملية من خلال مواكبة المستجدات وبناء الشراكات النوعية مع المؤسسات الطبية والعلاجية المرموقة، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ثقته بقدرة أبناء الإمارات على إحداث التغيير الإيجابي وإضافة إنجازات مهمة وملموسة على المستويات كافة في قطاعنا الصحي وهو القطاع الحيوي والإنساني الذي يمثل أحد المرتكزات التي تقوم عليها الدول المتقدمة، متمنياً سموه للكادر الطبي والإداري والفني المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرة تطوير القطاع الطبي والارتقاء بخدماته في الدولة.