اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين مسجلتين بالدولة

الشارقة 24 – وام:

أدانت "الهيئة العامة للطيران المدني" اقتراب مقاتلتين قطريتين، الإثنين، بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة، وذلك بالمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين، ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلتين القطريتين، وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها إذ تدين مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الإجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي.