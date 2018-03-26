النائب العام للدولة يلتقي نظيره الكازاخستاني

الشارقة 24 – وام:

اجتمع سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، الإثنين، في أبوظبي، مع خيرت كوسامتساروف المدعي العام لجمهورية كازاخستان والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء استعراض النظام القضائي في دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وأوجه التعاون القضائي بين البلدين في قضايا الإرهاب والتطرف وفي مسائل التسليم ودفع وسائل هذا التعاون إلى آفاق أعلى بما يحقق مصالح البلدين في مجال العدالة الجنائية.

وضم الوفد الضيف جاليمزان كويجيلديف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب المدعي العام وعايدوس جانتيليف المساعد الأول للمدعي العام وسيرجي بيبيبروف رئيس مكتب تحقيقات مكافحة الفساد ورسلان سيسيمباييف نائب رئيس إدارة الأمن القومي.

حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان والمحامون العامون ومديرو إدارات مكتب النائب العام وعسكر شيرييف وكوات كانافييف مستشارا سفارة كازاخستان لدى الدولة.