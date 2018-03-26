مجلس"الذكاء الاصطناعي" يضع ريادة الإمارات على رأس أجندته

الشارقة 24:



ناقش الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي عقد برئاسة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أهمية التطبيق الأمثل لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، الهادفة لأن تكون الإمارات رائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه بمختلف القطاعات الحيوية، ما يسهم بإيجاد سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية تسهم برفع جودة حياة المجتمع وتعزز الريادة العالمية للدولة.



وأكد معالي عمر العلماء، أن أجندة الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، كانت حافلة بعدد من الموضوعات الحيوية المنبثقة من أهمية الذكاء الاصطناعي، وما يمثله من ركيزة أساسية لاستشراف حكومات المستقبل، الساعية إلى الريادة والتميز وأداة جوهرية لخدمة الإنسان والمجتمع.



خالد بن أحمد: اعتماد "المجلس" يعكس رؤية الحكومة لمواكبة الثورة التقنية



وصرح الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، عضو مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، بأن اعتماد مجلس الوزراء لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، يعكس الرؤية الحكومية لدولة الإمارات المتجلية في تطوير قطاعات الأعمال والارتقاء بالواقع الخدمي نحو مراتب أكثر تطوراً تواكب الثورة التقنية، التي تزداد تسارعاً في عصرنا الراهن، والاستفادة من مقدراتها وتوظيفها بما يخدم الحلول التقنية المتبعة في مختلف القطاعات في الدولة.