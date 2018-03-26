سفير الدولة ووزير إيرلندي يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:



بحث سعادة سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى إيرلندا وسعادة بات برين وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال والسوق الأوروبي الرقمي وحماية البيانات في جمهورية إيرلندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وبحث الطرفان خلال اللقاء إمكانات زيادة حجم الاستثمارات الإيرلندية في دولة الإمارات فضلاً عن مشاركة إيرلندا المرتقبة في معرض إكسبو دبي 2020.



وأكد الوزير بات برين أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة بالمجالين الاقتصادي والتجاري، معرباً عن تمنياته لسفير الدولة بالتوفيق خلال فترة عمله في إيرلندا.