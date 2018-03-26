وزير الذكاء الاصطناعي يتسلم عضوية "كلنا شرطة"

الشارقة 24 – وام:

تسلم معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي عضوية كلنا شرطة رقم 277 من معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي بحضور سعادة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، ومدراء القطاعات بشرطة أبوظبي.

وقال معالي اللواء الرميثي إن نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها إمارة أبوظبي تعد مسؤولية مشتركة تجمع المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الانضمام لمبادرة "كلنا شرطة"، يعكس قيم الشعور بالمسؤولية بما يحقق المزيد من الأمن والطمأنينة ولتكون أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم سعادة ورفاهية ونمواً ورخاءً.

وتسهم مبادرة كلنا شرطة في تحقيق أهداف القيادة، في انخراط أفراد المجتمع في الشأن الأمني، على صعيد حماية مكتسباتهم، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الأمور التي تمسّ أمنهم مباشرة وفي أحيائهم وتجمعاتهم السكنية.

وتعزز "كلنا شرطة" جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تحقيق المزيد من التحسين والتطوير للعمل الشرطي والأمني وتحفيز أفراد المجتمع على التعاون مع الشرطة في حماية المكتسبات، وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن نطاق مفهوم الشراكة المجتمعية.