وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس القوات البحرية الإيطالية

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، صباح الإثنين، الفريق البحري فالتر جيرارديلي رئيس القوات البحرية الإيطالية.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وخاصة في المجال الدفاعي والعسكري.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آخر تطورات الأحداث في المنطقة وتبادل الرأي ووجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.