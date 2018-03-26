الإمارات وكوريا تتعاونان في الإلكترونيات الدقيقة

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم المتعلقة بالإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات، بما يعزز تطور المنظومة التعليمة في الدولة ويفتح آفاقاً واسعة من الريادة ويأهلها لتواكب كافة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتأتي المذكرة في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية إلى الدولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات حيوية من بينها تبادل الخبرات في قطاع التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

وتنص المذكرة أيضاً على أن يقوم الطرفان بدعم تنفيذ مجالات التعليم المتعلقة بالإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات في الدولة، وذلك عبر توفير التفاعل الأكاديمي عن طريق إرسال وتبادل الأساتذة والباحثين والمتخصصين العاملين بذات المجال في كلا الدولتين وتوفير الدعم اللازم لإنشاء منهج تعليمي متعلق بالإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات يناسب البيئة التعليمية في دولة الإمارات فضلاً عن تشكيل لجنة مختصة لضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

وقع المذكرة معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم وعن الجانب الكوري معالي بيك أون كيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية بحضور سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الاكاديمية للتعليم العالي وسعادة الدكتور سامر السماحي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير.

وقال معالي حسين الحمادي إن مذكرة التفاهم تأتي في سياق حرص وزارة التربية والتعليم على التعاون مع أفضل الوجهات العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا إذ تعتبر كوريا الجنوبية أحد أهم مصدري الإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات على المستوى العالمي، لذلك تحرص الوزارة على مد جسور التعاون مع الجانب الكوري بما يخدم استراتيجية الوزارة ورسالتها المتمثلة في إعداد أجيال تمتلك أدوات عصرها لتكون قادرة للانتقال إلى عصر الاقتصاد المعرفي وفق أطر مدروسة تمكن كوادرنا الوطنية من صياغة مستقبلها في ظل ما يشهده قطاع التعليم والعمل من طفرات.