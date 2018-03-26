الإمارات تدين هجمات "الحوثي" الصاروخية على السعودية

الشارقة 24 – وام:

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية الصنع التي نفذتها المليشيات الحوثية الانقلابية، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه هذا التصعيد الذي استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أكد أن هذه الاستهدافات المتكررة للمملكة من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية يؤكد ضرورة الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية داعية المجتمع الدولي للقيام بواجبه لوقف ومنع هذه الأعمال ضماناً لاستقرار المنطقة.

وجدد البيان موقف الإمارات الثابت إلى جانب الأشقاء في المملكة، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني وأمن المنطقة.