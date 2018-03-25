افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

الشارقة 24 – وام:



دشن سعادة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية اليوم الأحد، فعاليات معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الثالث، الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في الفترة من 25 إلى 27 مارس الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



وأكد اللواء الركن الجابري، أن المعرض يقدم فرصة هامة لمختلف أبناء الوطن من خريجي برنامج الخدمة الوطنية في الحصول على فرص العمل المناسبة والتي تتواكب مع تطلعاتهم ومؤهلاتهم العلمية، باعتباره منصة تجمع قطاعات العمل المختلفة بالباحثين عنه من المجندين.



وقال إن المعرض يمنح مجندي الخدمة الوطنية عدة خيارات، باختلاف الجهات العارضة وتنوع قطاعاتها ومعرفة الفرص المتاحة.



وأشاد بمستوى الإقبال اللافت من قبل المجندين، وحرص مختلف الجهات على المشاركة بفاعلية واستقطاب الخبرات المختلفة.



وأكد رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية، أن مجندي الخدمة الوطنية وبعد إكمالهم مدة خدمتهم الوطنية برهنوا على امتلاكهم للجاهزية والاستعداد للعمل في كافة القطاعات، كما أن المفاهيم التي يتم تعزيزها من خلال مراحل التدريب ومنها الالتزام والضبط والربط والإخلاص والتفاني للوطن جميعها تنعكس على مردودهم العملي وأداءهم الوظيفي وفي حياتهم الخاصة، ولذلك تسعى الجهات للتنافس فيما بينها لتلقي شباب الوطن واستقطابهم للعمل لديها.



وقال إن دولة الإمارات فخورة بأبنائها من مجندي الخدمة الوطنية الذين يبذلون جهودهم في سبيل الحفاظ على مكتسبات الاتحاد وعطاءهم المتواصل بما يساهم في تحقيق رؤى الدولة في كافة القطاعات، مؤكداً أن الخدمة الوطنية ساهمت في ترسيخ قيم العمل الجاد والمثابرة وهو ما يلبي احتياجات القطاعات خلال بحثها عن الكوادر الوطنية المتميزة.



وتعرف اللواء الركن سالم بن غافان الجابري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية خلال جولته في المعرض مع عدد من كبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة وكبار مسؤولي الجهات المشاركة، على الفرص الوظيفية المتاحة لمجندي الخدمة الوطنية، مستمعاً إلى شرح مفصل عن نشاطات وأعمال الجهات المشاركة، وسعيها في توفير الوظيفة المناسبة لموظفي الخدمة الوطنية وتسهيل إجراءات التوظيف.



ويقام على هامش المعرض هذا العام، حلقات شبابية وورش عمل تتناول عدة محاور تتعلق بمستقبل الشباب، وتهيئتهم للحياة المهنية والاجتماعية.



ويقدم معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في دورته الثالثة الفرصة لمجندي الخدمة الوطنية للحصول على وظائف مختلفة في القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض لهذا العام، حيث تستقطب جهات التوظيف مجندي الخدمة الوطنية بعد انتهائهم من البرنامج التدريبي لتقوم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات على الطرفين لتحقيق نتائج أسرع.



وحرصت الجهات الحكومية والخاصة، ضمن معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الثالث على توفير فرص عمل ومنح دراسية لمجندي الخدمة الوطنية الذين يتمتعون بالانضباط والمسؤولية والقيم العالية والتي غرست في نفوسهم وتعلموها خلال أدائهم الخدمة الوطنية.



ويشهد المعرض نمواً ملحوظاً هذا العام، حيث يشغل ثلاث قاعات ضمن مساحة إجمالية تقارب 10 آلاف متر مربع، ويشارك فيه 80 مؤسسة حكومية وخاصة بمبادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لتأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية.