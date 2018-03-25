محمد بن حمد الشرقي يزور أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

الشارقة 24 – وام:

تفقد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة مساء اليوم الأحد، مقر أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، واطلع خلال الزيارة على سير العمل بالأكاديمية وبدء تسجيل الطلبة وانضمامهم إليها في اليوم المفتوح الذي يعد اليوم الأول لبدء الدراسة بها.

وأعرب سموه عن سعادته بتواجده داخل هذا الصرح العلمي، وأكد أهمية دعم الثقافة والفنون في دولة الإمارات بوصفهما أحد أهم أسباب نهضة الأمم والتعايش بينها، واصفاً الموسيقى والفنون بأنهما اللغة التي تجمع الثقافات ومن ثم تنشر السلام بين الشعوب.

ووجه سموه بتوفير أفضل الخدمات وتطويرها بما يلبي متطلبات واحتياجات الطلبة، وتنفيذ أفضل الممارسات لإيصال الرسالة الفنية والثقافية بشكل أكاديمي يحتوي على أعلى معايير الجودة.

كما زار سموه قسم الخط العربي وقسم الفن التشكيلي، مشيداً بانطلاقة الأكاديمية بيومها الأول، وأشار إلى أن الإمارة نجحت بسواعد وعقول أبنائها المخلصين في الولوج إلى مختلف المجالات.