عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي مفتاح بناء المستقبل المستدام

الشارقة 24 – وام:

دعا معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، خلال ندوة "الذكاء الاصطناعي: ثورة أم ثروة؟"، التي نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في معرض الرياض الدولي للكتاب، على ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التنمية متوسطة وبعيدة المدى، في دول المنطقة حتى تستطيع هذه الدول اللحاق بركب الدول المتقدمة.

ولفت معاليه إلى تبني دولة الإمارات، لمفهوم الذكاء الاصطناعي وتضمينه في استراتيجيات الدولة المستقبلية، في مختلف القطاعات.

وأكد أن تسارع تحقيق الإنجازات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة يجب على دول المنطقة استثمارها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن تسارع تحقيق الإنجازات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة يجب على دول المنطقة استثمارها بالشكل الأمثل.