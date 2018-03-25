"الإمارات للفضاء": لا مخاطر جسيمة نتيجة سقوط مختبر "تيانجونج"

الشارقة 24 – وام:

نفت وكالة الإمارات للفضاء، صحة الأخبار المتداولة، التي تشير إلى أن سقوط مختبر "تيانجونج" الفضائي الصيني إلى الأرض، سيشكل كارثة كبيرة، كونه يحتوي على مواد كيماوية، حيث طمأنت الوكالة سكان الدولة، بأن التقارير تشير بأن المختبر في أغلب الأحيان سيتفكك وتحترق أجزاؤه قبل وصوله إلى الأرض نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي، وأن نسبة الخطر المباشر على حياة الأشخاص أو المنشآت ضئيلة للغاية، في حال وصلت بعض القطع إلى الأرض.

وأهابت الوكالة بالمواطنين وسكان الدولة عدم نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، التي قد تنشر الذعر غير المبرر منوهة بإمكانية متابعة آخر أخبار عملية السقوط من خلال الموقع الرسمي للوكالة، أو عبر حساباتها على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شكلت فريق عمل وطني لمتابعة هذا الموضوع عن كثب، من خلال شبكات الرصد الخاصة، وبالتعاون مع خبراء ومصادر محلية وعالمية موثوقة.

وأوضحت الوكالة أن التوقعات تشير إلى سقوط المختبر في المناطق بين خطي عرض 43 درجة شمالاً وجنوباً يوم 1 أبريل، في الساعة 01:54 صباحاً بالتوقيت العالمي، بخطأ مقداره زائد أو ناقص 46 ساعة، حيث ستزداد دقة تحديد الموعد مع اقتراب ذلك اليوم.