حمدان بن زايد: عام زايد محطة مهمة بمسيرة الخير الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على تعزيز جهودها الإنسانية والتنموية حول العالم في عام زايد .

وصرح سموه بأن عام زايد يعد محطة مهمة في مسيرة الخير الإماراتية، التي تمضي قدماً نحو التميز و العطاء وإيجاد الحلول للكثير من القضايا الإنسانية التي تؤرق المجتمعات البشرية من حولنا، وذلك بفضل دعم ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة افتتاح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لعدد من المشاريع التنموية في باكستان، ضمن مبادراتها في عام زايد.