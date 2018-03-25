حمدان بن محمد: "أسبوع دبي للاستثمار" يرسخ مكانة الإمارة

الشارقة 24 – وام:





وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعقد الدورة الرابعة لـ "أسبوع دبـي للاستثمار"، خلال الفترة من 7 إلى 11 من أكتوبر القادم، وذلك في إطار مواصلة العمل على التعريف بمزايا إمارة دبي الاستراتيجية، كمدينة المستقبل وبوابة للأسواق الإقليمية ومركزاً عالمياً للأعمال.

ودعا سموه إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية الفاعلة لمواكبة التحولات المستقبلية، في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالاستثمار في الابتكار والتطوير، واستشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل العالم.

وأكد سمو ولي عهد دبي أهمية توطيد الشراكة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي، وتقديم نظرة شاملة حول ركائز ومستجدات بيئة وفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية، في كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية والناشئة بالإمارة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، التي تدعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.