محمد بن زايد والرئيس الكوري يشهدان توقيع مذكرات تفاهم

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية عدداً من مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وتطويرها إلى آفاق جديدة من العمل المشترك في مختلف القطاعات.

شهد مراسم التوقيع التي جرت، الأحد، في قصر الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و"مون جيه إن" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.

فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال المبتدئة في كوريا بشأن التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن الجانب الكوري معالي كيم دونغ - يون نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية .كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للملكية الفكرية في كوريا للتعاون في إعداد نظام متطور لإدارة البراءات في الدولة وقعها من جانب الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن الجانب الكوري معالي بيك اون-غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة.

وتم خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم التوقيع على عقد مشاركة في معرض أكسبو دبي 2020 وقعها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومن الجانب الكوري معالي بيك اون-غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة.

كما جرى، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومن الجانب الكوري معالي كيم دونغ-يون نائب رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية والمالية، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الأعمال الجديدة وقعها من جانب دولة الإمارات معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومن الجانب الكوري معالي بيك اون-غيو - وزير التجارة والصناعة والطاقة.

حضر مراسم توقيع المذكرات سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما حضرها، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبد الله النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.